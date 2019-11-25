Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Midilli'ye doğru bir grubun ilerlediği bilgisini alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları, Maden Adası açıklarında lastik botla seyreden bu kişileri durdurdu.
Afganistan uyruklu 12'si çocuk, 10'u kadın 34 düzensiz göçmen daha sonra Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.
Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan yabancı uyruklularla ilgili yasal işlem başlatıldı.