Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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