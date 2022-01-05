Ayvalık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında 2 ayrı noktada kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, önce Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içindeki 9, daha sonra ise can salı içindeki 20 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.