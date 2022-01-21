Ayvalık açıklarında 27 kaçak göçmen kurtarıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah 10.30 sıralarında Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 27 kaçak göçmeni kurtardı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.