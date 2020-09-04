Ayvalık'a tam donanımlı ilk yaşlı bakımevini kazandırılıyor
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Ayvalık'a tam donanımlı ilk yaşlı bakımevini kazandırılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi kazandırılması için Belediye Başkanı Mesut Ergin ile ilçenin tanınmış iş insanı Cihan Şişman arasında protokol imzalandı.

Ayvalık'a tam donanımlı ilk yaşlı bakımevini kazandırılıyor
04.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:47

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi kazandırılması için Belediye Başkanı Mesut Ergin ile ilçenin tanınmış iş insanı Cihan Şişman arasında protokol imzalandı.

Ayvalık Belediyesi Sebahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi adını taşıyacak olan merkezin, Sahilkent Mahallesi'ndeki mülkiyeti Ayvalık Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerine inşa edileceği öğrenildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta uzun yıllardır eksikliği hissedilen bakımevinin önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Yardımsever Cihan Şişman'a katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin binanın iki yıl içinde tamamlanacağının müjdesini verdi.

Eylül ayı olağan meclis toplantısında bakımevinin süreciyle ilgili kendisine oybirliği ile yetki verilen Başkan Ergin, projede iki adet özel bakım ünitesinin yanı sıra, on yedisini erkekler, on yedisini kadınlar, onunu da ailelerin kullanacağı toplam 46 oda ile hizmet verileceğini söyledi. Başkan Ergin inşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan Şişman tarafından yapılacağını ifade ederek, mobilya ve tefrişatın Ayvalık Belediyesi tarafından üstlenileceği bilgisini verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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