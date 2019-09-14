Ayvalıdere yağmur suyu tüneli'ne tünel açma makinesi indirildi

14.09.2019 18:34

AYVALIDERE Yağmur Suyu Tüneli'ne tünel açma makinesi (TBM) indirme töreni düzenlendi.Eyüpsultan'da düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Melen Çayı projesinde hayatını kaybeden Gülseren Yurttaş'ın oğlu Yağmur Budak ve kardeşi Hatice Yurttaş katıldı.Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki 'Böyle kıymetli bir makineyi, deliciyi isim vermek ve bunu tanımlamak gerekir' Bize bu yetki ulaştığında da ben şöyle bir talimat verdim. 'Özellikle bu alanda çalışmış ve hayatını kaybetmiş bir insanımız var mı?' 2007 yılında, Melen barajı çalışma sürecinde hayatını kaybeden bir taşeron firmamızın çalışanı olan Gülseren Yurttaş hanımefendinin bana bilgisini ulaştırdılar. Bugün o zaman çok küçük yaşlarda olan oğlu bizimle beraber, kız kardeşi bizimle beraber. Bu bir kurumsal vefadır elbette. Bu üzücü olayı şu anlamda hatırlamak çok kıymetli, hem onun manevi ruhu önünde rahmetle, minnetle anıyoruz. Emekçi insanların, kurumda varlığını ortaya koymuş insanların anılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA AYDA 300 METRE YOL ALMAKTA"

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Bu kazı makinesi Alman patentli bir makine. Yaklaşık 1 yılda üretildi. Bu proje için özel olarak dizayn edildi. Zemin şartlarından dolayı her proje için özel bir makine dizayn ediliyor. 4 metre çapında ve 4 bin 674 metre uzunluğundaki bu tünel için, 4 metre çapında yaklaşık 190 ton ağırlığında bulunan bir 'TBM' dediğimiz tünel açma makinesi indireceğiz. Bunun toplam uzunluğu 75 metre. 25 adet kesici elmas uçlar bulunuyor. Ortalama ayda 300 metre yol almakta, tabi bu zemin şartlarına göre artıp azalabiliyor. İçerisinde lazerli bir ölçüm sistemi var. Bu ölçüm sistemi planlanan koordinatlar üzerinden güzergahı belirliyor. Makineyi hareket ettiren 500 kilovatlık bir elektrik motoru var. Yaklaşık 50-60 metre derinlikten gideceğiz. Bunu mümkün olduğunca yol güzergahına denk getiriyoruz ki, bölgede ki konutlar herhangi bir zarar görmesin" dedi.

Tünelin 18 ayda tamamlanmasını ön gördüklerini kaydeden Mermutlu, proje maliyetinin 80 milyon TL olduğunu belirtti.

Proje tamamlandığında 4 metre çapında 4 bin 674 metre uzunluğunda ve 3 şafttan oluşacak yağmur suyu tüneli, saniyede 52 metreküp yağmur suyu debisi toplanarak Haliç'e aktaracak.

Proje tamamlandığında, aşırı yağış dönemlerinde zaman zaman yaşanan taşkınlarla su altında kalan Fatih'teki Vatan Caddesi, Aksaray Alt Geçidi, tramvay alt geçidi, Aksaray Metro İstasyonu, Yenikapı Metro İstasyonu, Namık Kemal Caddesi ve TCDD Alt Geçidi; Bayrampaşa'daki Otogar-Hal Bağlantı Yolu, Terazidere Mero Durağı; Esenler'teki Merter E-5 Metro Durağı ve çevresi ile Zeytinburnu'ndaki Zeytinburnu Tramvay Durağı ve çevresinde sel baskınları yaşanmayacağı kaydedildi.



Kaynak: DHA