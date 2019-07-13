Ayvalıdere Nilüfer'e yakışacak

Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak yaşanan ani yağışlar ve sel felaketleri son yıllarda tüm dünyayı etkileyen önemli sorunlardan biri haline gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi olası sel baskınlarına karşı kent merkezinden geçen tüm derelerde ıslah çalışması yapıyor. Bursa'yı güney-kuzey ekseninde kesen tüm derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Çayı'nın kollarından biri olan Nilüfer ilçesindeki Yüzüncüyıl ve 29 Ekim Mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'de ıslah çalışmalarını başlattı. BUSKİ tarafından yapılan çalışmalarla dere içi güvenli kot seviyesine indiriliyor.

2 yeni köprü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan ve 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ile birlikte Ayvalıdere'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, "Dere ıslah çalışmalarımız BUSKİ marifetiyle yoğun şekilde devam ediyor. Ayvalıdere'nin yaklaşık 4 kilometrelik hattında ıslah çalışmalarına başladık. Bu bölge yeni yerleşim alanı. O nedenle bölgede düzenleme çalışması da yapılması gerekli. Okula giden çocuklarımızın derenin karşısına intikaliyle ilgili köprüye ihtiyaç var. Çalışma kapsamında 2 köprü yapılacak. Çalışma sayesinde olası şiddetli yağışlarda sıkıntı yaşanmayacak, görsel kirlilik de ortadan kalkacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler