Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
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Ayvalı Barajında su seviyesi düştü

Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'daki Ayvalı Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gördü.

Erzurum'daki Ayvalı Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gördü. Doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediği baraj gölünde su altında kalan evler ve karayolu gün yüzüne çıktı.

Oltulu Öner Elibol, "Burası Ayvalı Barajı arkamda görmüş olduğunuz köy geçtiğimiz yıllarda büyük bir kısmı sular altındaydı. Şuan görmüş olduğunuz gibi tamamen apaçık, bunun sebebi de kışın yeteri derecede karın yağmaması. Baharda yağmurların hiç yağmaması Ayvalı Barajını besleyen Oltu çayının tamamen kuruması kuraklıktan sadece baraj değil çiftçilerimizde inanılmaz derece etkilendiler. Çiftçimiz ektiği tarlalarda mahsulü bıraktı, hayvanları otlatıyorlar. İlerisi ne olur bilinmez ama şu bir gerçek ki çiftçilerimizi önümüzdeki günlerde zor güneler bekliyor" dedi. - ERZURUM

Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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