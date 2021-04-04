Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
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Ayvalı Barajında balık üretimi başladı

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Güncel

Ayvalı Barajında balık üretimi başladı Erzurum'dan yurt dışına balık pazarlıyor Oltu Ayvalı Barajında bir yıl önce yapılan kafeslerde, yıllık 500 ton Alabalık ve Somon balığı yetiştirilmeye başlandı.

Ayvalı Barajında balık üretimi başladı

Erzurum'dan yurt dışına balık pazarlıyor

ERZURUM - Oltu Ayvalı Barajında bir yıl önce yapılan kafeslerde, yıllık 500 ton Alabalık ve Somon balığı yetiştirilmeye başlandı.

Tesis Sahibi Ahmet Okuyan 2010 yılında balıkçılığa başladıklarını belirterek. "İspir kuzgun barajında balık tesislerimiz var. Ayrıca Erzincan'da da bir tesisimiz var Ayvalı barajına da bir yıl önce kafes yerleştirdik. Diğer tesislerimizden Ayvalı barajındaki kafeslerimize yavru getirdik. Artık ayvalı barajında da balık yetiştirmeye başladık. Şu an ürettiğimiz balıklarımız çok güzel. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gerek yurt dışına gerek yurt içine pazarlıyoruz. Şu an kafeslerimizde gök kuşağı Alabalık ve somon balığı üretiyoruz" dedi.

Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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