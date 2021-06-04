Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı

Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

ERZURUM'daki Ayvalı Barajı'nda, su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gördü.

ERZURUM'daki Ayvalı Barajı'nda, su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gördü. Doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediği baraj gölünde, su altında kalan evler ve karayolu gün yüzüne çıktı.

Arazisinin yüzde 15,17'sinde tarım yapılan Erzurum, kurak geçen nisan ayından sonra mayıs ayında da beklenen yağışı alamadı. Mayıs ayında metrekareye ortalama 72 kilogram yağış düşen kente, bu yıl 10 kilogram yağış düştü. Son yılların en kurak günlerini yaşayan kent ve çevresinde bulunan birçok nehir ve göl kurudu. Barajlardaki su seviyelerinde de önemli miktarda düşüş yaşandı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de Oltu ilçesindeki Oltu Çayı üzerine 2011 yılında kurulan kentin ikinci büyük enerji santraline sahip Ayvalı Barajı oldu. Su altında kalan Ormanağzu köyü Sevker Mahallesi'ndeki evler gün yüzüne çıktı. Yetkililer, barajın geçen yılın aynı döneminde yüzde 90,42 olan doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediğini açıkladı.Bölgede fotoğraf çekimleri yapan gazeteci Öztürk Akkök, "Yol bitti diye bir deyim vardır. Şimdi burada da su bitmiş. Burası bir baraj. Akan suyu depolamak amacıyla yapılmış, ama şimdi bakıyorsunuz ortada su kalmamış. İnanılır gibi değil. Asıl işin vahim tarafı Erzurum'da yazın başlangıcındayız. Haziran'a yeni girdik. Önümüzde daha temmuz, ağustos, eylül var ve su yok. Suyun altındaki evler gün yüzüne çıkmış. Kayalardaki izlere bakılırsa burada kısa bir süre öncesine kadar 8 -10 metre yüksekliğinde su varmış" diye konuştu.


Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme'...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme"...
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' olarak bilenen 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' olarak bilenen 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Seren Serengil Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:22:28. #1.14#

title