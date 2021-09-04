Ayvagediği'nde Yaylacıların Yolları Düzenlendi
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Ayvagediği'nde Yaylacıların Yolları Düzenlendi

Ayvagediği'nde Yaylacıların Yolları Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında yol düzenleme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında yol düzenleme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Merkezde ve kırsalda yıllardır ihmal edilen yollarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre belli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin çalışma programına aldığı ilçelerden olan Toroslar'da yayla nüfusunun yoğun olduğu Ayvagediği'nde yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

2 caddede toplam 2 bin 446 ton sıcak asfalt serimi yapıldı

Ayvagediği Mahallesi'nde ilk olarak deforme olmuş yollarda zemin düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, ardından yolları sıcak asfaltla yeniledi. Ayvagediği Sinap Caddesi'nde yıpranmış zeminin sökülmesinin ardından sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerine başlayan ekipler, Topsahası Caddesi'nde de çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla önemli noktalarda yaşanan yol problemlerini çözüme kavuşturan ekipler, çalışmalar kapsamında 2 bin 446 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Vatandaşın talepleri doğrultusunda da yol bakım ve onarım çalışmalarına yön veren ekipler, kent genelinde modern ve kullanışlı yol ihtiyacını karşılama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Yayın Tarihi: 4. 9. 2021 08: 43: 25

Kaynak: Habermetre

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