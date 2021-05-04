Ayvacık Ziraat Odası, "tam kapanma" süresince ilçede vaka görülmemesi halinde kura ile hediyeler verecek

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, 17 günlük "tam kapanma" süresince ilçede vaka görülmemesi halinde kura ile çeşitli hediyeler vereceklerini bildirdi.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, 17 günlük "tam kapanma" süresince ilçede vaka görülmemesi halinde kura ile çeşitli hediyeler vereceklerini bildirdi.

Avcı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı insanların duyarlılık bilinciyle birlik ve beraberlik içindde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ayvacık Ziraat Odası olarak 17 günlük "tam kapanma" süresince ilçede vaka görülmez ve süreç sonunda "vakasız ilçe" unvanını almaları halinde vatandaşlara hediyeleri olacağını belirten Avcı, "Noter huzurunda gerçekleştireceğimiz kura ile 1 pat pat, 1 tırpan motoru, 1 ağaç kesme motoru hediye edeceğiz. Bu kuraya vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz ki insanlarımız salgına karşı daha duyarlı hareket etsinler ve hep birlikte hastalıktan kurtularak normal yaşantımıza dönelim." dedi.

Avcı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermelerini de istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman