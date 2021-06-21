Ayvacık'ta traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Ayvacık'ta traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ayvacık'ta traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Nadir Gültekin idaresindeki 38 FS 237 plakalı otomobil, Kamil Üreyen'in kullandığı 17 DD 195 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Üreyen ile otomobilde bulunan Nadir, Kardelen ve Damla Gültekin, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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