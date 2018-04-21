Ayvacık'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkan ticari taksinin kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkan ticari taksinin kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Çanakkale'den Ayvacık'a gelen Kaan Koçer yönetimindeki 17 T 0334 plakalı ticari taksi, ilçe girişindeki Atatürk Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü Koçer ile taksideki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Ayvacık ve Ezine Devlet hastanelerine kaldırıldı.