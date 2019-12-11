Ayvacık'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Ayvacık'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:56
Ayvacık'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden istikametine gitmekte olan 17 TA 158 plakalı otomobil sürücüsü O.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü O.O. ve Y.Ç. yaralandı.


Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarının iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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