Ayvacık'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

11.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:56

Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan 17 TA 158 plakalı otomobil sürücüsü O.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü O.O. ve Y.Ç. yaralandı.



Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarının iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA