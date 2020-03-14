Ayvacık'ta toplu temizlik Ayvacık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.

Ayvacık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.



Ayvacık Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.



Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçede 2 gündür ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA