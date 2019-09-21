Ayvacık'ta toplu sünnet şöleni

21.09.2019 13:00

Ayvacık Belediyesi tarafından tertip edilen toplu sünnet şöleninde 17 çocuk sünnet oldu.



Ümmühan Mahallesi'nde Pazaryeri Caddesi üzerinde yapılan toplu sünnet cemiyetinde yerli sanatçılar ve fasıl ekibi sahne aldı. Sünnet olan çocuklar kurulan sahnede oyun havalarıyla eğlenirken, gece sonunda çocuklara Ayvacık Belediyesi tarafından hediyeler verildi.



Toplu sünnet şöleninde konuşma yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gecede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gece geçirmenizi dilerim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA