Ayvacık'ta toplu sünnet şöleni

21.09.2019 11:54

Ayvacık Belediyesi tarafından organize edilen toplu sünnet şöleninde 17 çocuk sünnet oldu. Sünnet olan 17 çocuk için düğün gecesi düzenlendi.

Ayvacık Belediye Pazaryeri'nde düzenlenen toplu sünnet şöleninde yerli sanatçılar ve fasıl ekibi sahne aldı. Sünnet olan çocuklar kurulan sahnede dolasıya eğlenirken, çocuklara gece sonunda kına da yakıldı.

Düzenlenen toplu sünnet şöleninde konuşma yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz sünnet şöleni ile birlikte çocuklarımızın sünnet düğünü sevincine ortak olduk. Bu şölenimize katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA