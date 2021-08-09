Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine seyreden Berkan Ergen idaresindeki 59 ES 179 plakalı otomobil, Ayvacık Barajı rampalarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Berkan Ergen ile araçta bulunan İrfan ve Nermin Ergen, araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Ayvacık'ta su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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