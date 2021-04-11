Ayvacık'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 yaralandı
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Ayvacık'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Ayvacık'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 yaralandı

Ayvacık ilçesinde panelvan ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Ayvacık ilçesinde panelvan ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine'den Balıkesir'in Edremit ilçesi giden Mehmet İ. idaresindeki 17 GM 820 plakalı panelvan, Çanakkale-İzmir kara yolu Ayvacık Çiftlik Mahallesi Kavşağı'nda 35 SD 186 plakalı kamyona çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, panelvan sürücüsü Mehmet İ. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri de kaza sonrasında kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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