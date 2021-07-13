Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Taş (47) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Gülpınar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Petek Dinçöz Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:20:43. #1.14#

title