Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Taş (47) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Gülpınar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman