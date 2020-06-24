Ayvacık'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarındaki Hasanobası mevkiinde meydana geldi. Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesine giden İbrahim Lamça yönetimindeki 09 JF 086 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Lamça ve yolcu Kader Lamça yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA