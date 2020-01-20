Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı
Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
20.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:14
Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Cemalettin Tozmaz idaresindeki 55 ABN 168 plakalı minibüs, Karşıdöngel Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan annesi Firdevs Tozmaz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA