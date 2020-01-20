Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı
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Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı

Ayvacık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

20.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:14
Ayvacık'ta minibüs devrildi: 2 yaralı

ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ve oğlu yaralandı.

Cemalettin Tozmaz idaresindeki 55 ABN 168 plakalı minibüs, Karşıdöngel Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan annesi Firdevs Tozmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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