Çanakkale'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Çanakkale'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

20.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:56
Çanakkale'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayvacık istikametine giden Yahya Can Varol (18) idaresindeki 17 ABG 543 plakalı motosiklet, Sapanca köyü sapağı yakınlarında önünde seyreden Necmettin Tokat'ın kullandığı 17 ABC 835 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Varol'un cenazesi morga konuldu.

Çanakkale'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İpek YAVAŞ

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