Ayvacık'ta gıda denetimi
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Ayvacık'ta gıda denetimi

Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede perakende satış yapan büfeler ile şarküteri ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

21.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:54
Ayvacık'ta gıda denetimi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede perakende satış yapan büfeler ile şarküteri ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.


Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdüren ekipler, marketlerde yaptıkları incelemelerde ağırlıklı olarak ürünlerin son kullanma tarihleri, mekan temizliği ve bandrol kontrolünü sağladı.


Ayvacık Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, mekan temizliğine uymayanlara karşı uyarılarda bulunulduğu söyledi.

Ekici, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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