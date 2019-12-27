Ayvacık'ta emniyetten çocuklara kışlık bot ve kaban hediyesi
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Ayvacık'ta emniyetten çocuklara kışlık bot ve kaban hediyesi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet personeli, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve kaban hediye etti.

27.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20
Ayvacık'ta emniyetten çocuklara kışlık bot ve kaban hediyesi

'un ilçesinde emniyet personeli, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve kaban hediye etti.

Ayvacık personeli, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında ilçedeki okulları ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen polisler, maddi durumları iyi olmayan öğrencilere kışlık bot ve kaban yardımında bulundu.

Kaynak: AA
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