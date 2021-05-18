Ayvacık'ta cinayet
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Ayvacık'ta cinayet

Ayvacık'ta cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gençlerin kavgası ölümle bitti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gençlerin kavgası ölümle bitti.

Olay dün gece Paşaköy'de meydana geldi. Köy meydanında oturan gençler henüz belirlenemeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada köy gençlerinden İ.İ, köylüsü Hasan Gedik'i bıçakladı. Gedik, köye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma cinayet sonrası İ.İ'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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