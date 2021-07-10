Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Hüseyinfakı Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınına 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına köy halkının da katıldığı yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangının 30 dönümlük bir alanda etkili olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş