Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
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Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Hüseyinfakı Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınına 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına köy halkının da katıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının 30 dönümlük bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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Ayvacık'ta çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
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