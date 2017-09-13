Ayvacık'ta 27 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 Afgan kaçak yakalandı.



Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu açıklarında bugün saat 04.00'te devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığı ekiplerince denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Afgan kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve malzemeleri ile gıda paketleri verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



- Çanakkale