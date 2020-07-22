Ayvacık'ta 1,1 ton ağırlığındaki kurbanlık 28 bin liradan satışa çıkarıldı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üretici, yetiştirdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki tosunu satışa çıkardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üretici, yetiştirdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki tosunu satışa çıkardı.

İlçede uzun yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş, her yıl 60-70 kurbanlık yetiştirdiğini söyledi.

Bunlardan birinin, Simental cinsi olduğunu belirten Yavaş, "Ayvacık'ın yerli montofon kırması hayvanıdır. Doğal besinlerle beslendi. Bu hayvanımızın eni 90 santimetre. Kalın bir hayvan. Hayırlısıyla kurbanlık olarak satışa çıkardık." dedi.

Yavaş, kurbanlık için 28 bin lira fiyat biçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA