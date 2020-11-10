Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada

10.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:50
Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.

Samsun'un Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona vakası sonrasında Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nün geçici bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.

Karantina altına alınan Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 hafta daha hizmet verilemeyeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Nilüfer Belediyesi, Nüfus Müdürlüğü'ne bina tahsis etti
Nilüfer Belediyesi, Nüfus Müdürlüğü'ne bina tahsis etti
- Korona virüs salgınında Avrupa ülkeleri çareyi karantinada buldu- En çok vak'a ABD ve Avrupa'da
- Korona virüs salgınında Avrupa ülkeleri çareyi karantinada buldu- En çok vak'a ABD ve Avrupa'da
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Uğur Mumcu Özge Özder İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tisserand Caner Erkin Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 18:50:36. #1.14#
title