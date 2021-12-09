Ayvacık -Küçükkuyu Tünellerinde Çalışmalar Bitmek Üzere

Vali İlhami AKTAŞ, Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9, 6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında yapımı devam eden toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp T1 ve T2 tünel inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ayvacık Kaymakamı İlker EKER'in de bulunduğu incelemelerde, şantiye toplantı salonunda proje yetkilileri tarafından Vali İlhami AKTAŞ'a tüneller hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından çift tüp T1 ve T2 tünellerinin içinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali İlhami AKTAŞ, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ayvacık - Küçükkuyu tünellerinin yapımı tamamlandığında 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşımın 5 dakikaya düşmesi ile trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

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