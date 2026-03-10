Haberler

Ayvacık Kaymakamlığı: "Hapan grup yolu bayrama kadar kapalı"

Ayvacık Kaymakamlığı: 'Hapan grup yolu bayrama kadar kapalı'
Güncelleme:
Samsun'un Ayvacık ilçesinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hapan grup yolu Ramazan Bayramı'na kadar trafiğe kapatıldı.

Ayvacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hapan grup yolu üzerindeki İndere mevkii ile Ardıçgüz mevkii arasında yürütülecek çalışmalar kapsamında yolun 9 Mart itibarıyla araç trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Ulaşımın bu süreçte alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve levhalarına uymaları ve görevli personelin yönlendirmelerini dikkate almaları istendi. Çalışmaların Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
