Ayvacık'ın Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü
Ayvacık'ın Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü törenle kutlandı.
Ayvacık'ın Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Kültür Parkı'daki programda, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Garnizon Komutanı Ahmet Kesgin ile Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden programda, halk oyunları gösterileri yapıldı.
Öğrenciler şiirler okuduğu etkinliğin ardından Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.