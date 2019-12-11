"Ayvacık'ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz Projesi" uygulanacak

11.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:20

Ayvacık Halk Eğitimi Merkezince hazırlanan Ayvacık'ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, OKA'da düzenlenen imza töreninde, teknolojik gelişmelerin hızlı şekilde ilerlemesi, eğitimde yeniliklerin doğması ve mevcut eğitimin yenilikçi teknoloji araçları vasıtasıyla hızlanmasını sağlaması nedeniyle "Ayvacık'ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz Projesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere, öğretmenlere ve halk eğitim kursiyerlerine 1046 saat robotik kodlama eğitimi verileceğini belirten Arslanbay, "Projemizmizin 146 bin lira hibe bedeli bulunuyor ve bir yıl sürecek. Proje kapsamında robotik kodlama laboratuvarları kurulacak. 2020 yılı içinde başlayacak projemiz yaygın eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırmak, nitelikli insan kaynağını, gelişmiş mesleki altyapı olanaklarını ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan nitelikli bireyler yetiştirmek, eğitim kurumu ile yazılım sektörü arasında bir müfredat modeli oluşturmak, bilgi ve tecrübesi yüksek, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi de hedefliyoruz." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de 2019 yılı hibe programları arasında bulunan Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı kapsamında projeye hibe sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA