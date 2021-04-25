Ayvacık Babakale köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ayvacık Babakale köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ayvacık Babakale köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ayvacık Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine Babakale'nin girişlerinde jandarma tarafından önlem alındı.

Köy sakinlerinin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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