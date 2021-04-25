Ayvacık Babakale köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ayvacık Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verdi.
Bunun üzerine Babakale'nin girişlerinde jandarma tarafından önlem alındı.
Köy sakinlerinin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş