Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı
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Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 27 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 27 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarındaki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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