Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının, Kadırga Burnu ve Babakale köyü açıklarında lastik botlarla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik botlardaki 82 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 20:37:41. #1.16#
title