Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 20 sığınmacı kurtarıldı
Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 sığınmacı kurtarılarak kıyıya getirildi.
Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 sığınmacı kurtarılarak kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik bottaki 20 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş