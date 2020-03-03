Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı
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Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

03.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:46
Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin ilçesinden Yunanistan'ın 'na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen, Behram köyü Kadırga Burnu mevkisinden lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayan bottakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulundu.

Hemen bölgeye ulaşan ekipler, kendi botlarına aldıkları yabancı uyrukluları Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.

Düzensiz göçmenler daha sonra karakoldan ayrıldı.

Kaynak: AA

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