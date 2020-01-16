Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

16.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:54
Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla 'ın 'na doğru seyreden lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 19'u çocuk, 7'si kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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