Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yapmanın püf noktaları? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Ayva reçeli ilk sırada yer alıyor. Ayva reçeli hem lezzetli olması açısından hem de kahvaltıların vazgeçilmez bir malzemesi olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Ayva reçeli nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

AYVE REÇELİ YAPILIŞI MALZEMELERİ

• 4 adet ayva

• 4 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı su

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 3-4 adet karanfil

TARİFİ

1. Ayvalar kabukları soyularak dilimlenir (yaklaşık yarım cm kalınlığında ve 2 cm eninde dilimleyin).

2. Bu işlem yapılırken çekirdekleri de bir kenarda biriktirilir.

3. Ayvalar dilimlendikten sonra bir kabın içine alınarak üzerine şeker ilave edilir ve birkaç saat beklemeye bırakılır.

4. Şekerler erimeye başladıktan sonra tencereye alınarak üzerine su eklenir.

5. Son olarak ayvaların çekirdekleri de eklenerek kaynamaya bırakılır.

6. Reçel istenilen kıvamı alana kadar kaynatılır.

7. Ocağı kapatmaya yakın limon suyu ve karanfiller de eklenir, bir kaç dakika daha kaynatıldıktan sonra alınır.

8. Soğumasını beklemeden kavanozlara paylaştırılıp kapağını kapatılır.

PÜF NOKTALARI

• Dilimlenen ayvalar ile şeker bir kaba alınarak 1-2 saat bekletilmelidir.

• Ocağa alınan ayvaların içerisine çekirdeklerinide atarak kırmızı engini elde edebilirsiniz.

• Limon suyu ve karanfilleri ocağı kapatmaya yakın eklemelisiniz.

• Kavanozlara soğumadan koymalısınız.

AYVA REÇELİ KAÇ DAKİKADA KAYNATILIRVE NEDEN SERTLEŞİR?

Genel olarak ayva reçeli 30-40 dakika kadar kaynatılıyor. Sizin nasıl bir kıvam istediğinize bağlı olarak kaynatma dakikasını ayarlayabilirsiniz.

• Eğer ayvalarınız iyi pişmemişse ayva reçelinizin sertleşmesi kaçınılmazdır.

FAYDALARI NELERDİR?

• Göğüs hastalıklarına karşı etkilidir.

• Bağırsakları temizler.

• Stresi azaltır.

• Tüberküloz hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.

AYVA REÇELİ KAÇ KALORİDİR?

1 çorba kaşığı ayva reçeli yaklaşık olarak 19 kaloriye denk gelmektedir. Şeker hastalarının ve diyet yapanların tüketirken dikkatli olmaları önerilmektedir.