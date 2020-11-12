'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret'

12.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:01
'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret'

Susuzluk ve kuraklık sorunu Türkiye gündemindeki yerini korurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ayva ağaçlarının bol meyve verdiğine dikkat çeken yaşlı çiftçiler, bunun kışın sert geçeceğinin belirtisi olduğunu belirtti.

Susuzluk ve kuraklık sorunu Türkiye gündemindeki yerini korurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ayva ağaçlarının bol meyve verdiğine dikkat çeken yaşlı çiftçiler, bunun kışın sert geçeceğinin belirtisi olduğunu belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bağlarda ve arazilerinde bol miktarda incir ve ayva ağaçları bulunuyor. Uzun ömürlü ve susuz ziraata uygun olması sebebiyle tercih edilen bu meyvelerin ağaçlarının kuruyan dallarının da kışlık yakacak olarak değerlendirildiğini söyleyen 80 yaşındaki çiftçi Hüseyin Gömleksiz, "Atalarımızdan duyduklarımız ve öğrendiklerimize göre ayva, incir ve kestane gibi meyve ağaçlarının bol meyve verdiği yıllarda, kavak ağaçlarının yapraklarını üst kısımdan dökmeye başladığı yıllarda, serçe kuşlarının toplu olarak uçtukları zaman kış mevsiminin sert geçeceğini anlatırlardı. Benim çocukluğumda arazilere mutlaka incir ve ayva ağacı dikilirdi. Eskiden atalarımız söylerlerdi, ayvanın bol olduğu yıllarda kışın acılı geçeceğini, sert geçeceğini söylerlerdi. Kavak ağaçlarının da tepeden yaprağı dökerse kışın sert geçeceğini söylerlerdi. Bu senede ayva çok, kavaklar da tepeden yapraklarını dökmeye başladı. Ondan dolayı kışın sert geçeceğini söylüyorlar" dedi. - MANİSA

'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Kışın habercisi kestane hem el, hem de cep yakıyor
Kışın habercisi kestane hem el, hem de cep yakıyor
Erzincan'da kışın habercisi 'Lahana' tezgahlarda yerini aldı
Erzincan'da kışın habercisi "Lahana" tezgahlarda yerini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Timur Selçuk Jennifer Lopez
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Mehmet Topal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret' - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:07:10. #1.15#
title