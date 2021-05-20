Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi!

Çeşitli eğitim kurumlarında öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına katılan Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz mesleği nedir? Aytül Temiz hayatı ve biyografisi nedir?

Çeşitli eğitim kurumlarında öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına katılan Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz mesleği nedir? Aytül Temiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYTÜL TEMİZ KİMDİR?

İhtisasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde devam ederken "peyzaj işletmelerinde örgüt yapıları" ile ilgili yüksek lisans tezi yazmakta olup, '310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe' isimli kitabın 2012 yılında Bosch sponsorluğunda yazarlığını yaparak binlerce kişiye ulaşmıştır. Peyzajın temel öğelerini anlattığı 160 sayfalık kitapta; bahçe tasarımı, bitkiler, bahçe bakımı, sebzecilik, sulama sistemi, aydınlatma sistemi, süs havuzları ve şifalı bitkiler gibi konular hakkında bilgiler vermiştir.

Uzmantv de yine tüm bu konuları kapsayan bilgi içerikli videolar üreterek milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Çeşitli eğitim kurumlarında (Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji, Küçük Şeyler Anaokulu, Fark Koleji vb.) öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların (Eczacıbaşı Holding Baxter Firması vb) yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır.

Sosyal paylaşım platformlarında 'Bitki Uzmanı Aytül Temiz' sayfasında binlerce takipçisine, doğa severler için çeşitli bitkisel içerikli bilgiler vererek, peyzaj çalışmalarını paylaşmaktadır. İleri derecede İngilizce ve birçok çizim-tasarım programı bilmektedir. Uzmanlığıyla alakalı pek çok sertifikaya sahip olup, çeşitli workshoplara katılmıştır. 2014 yılı Ocak ayında Koruncuk Vakfı (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) yararına çıkan 'Alacalı Ebruliler' isimli kitabın şairidir ve çeşitli edebiyat dergileri (Deyiş dergisi vb.) ile çalışmıştır.

Aynı zamanda Koruncuk Vakfı'na gelirini bağışladığı şiir kitabının tanıtımına destek olmak amacıyla radyo programı yapmıştır. İndeks İletişim 'İçerik Fabrikası' bünyesinde bahçe, bitki ve dekorasyon konularında makaleler yazmaktadır. 2014-2015 TV sezonu boyunca hergün 'Aytül'le Bahçe Dünyası' ve 'Çiçekler Diyarı' isimli iki ayrı TV programının Çiftçi Tv'de sunuculuğunu ve editörlüğünü üstlenmiştir. Peyzaj çalışmalarına beş yıldır 'Aytül Temiz Bahçe Tasarımı' şirketinin genel müdürü olarak devam etmektedir.