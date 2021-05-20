Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi!

Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Çeşitli eğitim kurumlarında öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına katılan Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz mesleği nedir? Aytül Temiz hayatı ve biyografisi nedir?

Çeşitli eğitim kurumlarında öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına katılan Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz mesleği nedir? Aytül Temiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYTÜL TEMİZ KİMDİR?

İhtisasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde devam ederken "peyzaj işletmelerinde örgüt yapıları" ile ilgili yüksek lisans tezi yazmakta olup, '310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe' isimli kitabın 2012 yılında Bosch sponsorluğunda yazarlığını yaparak binlerce kişiye ulaşmıştır. Peyzajın temel öğelerini anlattığı 160 sayfalık kitapta; bahçe tasarımı, bitkiler, bahçe bakımı, sebzecilik, sulama sistemi, aydınlatma sistemi, süs havuzları ve şifalı bitkiler gibi konular hakkında bilgiler vermiştir.

Uzmantv de yine tüm bu konuları kapsayan bilgi içerikli videolar üreterek milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Çeşitli eğitim kurumlarında (Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji, Küçük Şeyler Anaokulu, Fark Koleji vb.) öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların (Eczacıbaşı Holding Baxter Firması vb) yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri vermiştir. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır.

Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi!

Sosyal paylaşım platformlarında 'Bitki Uzmanı Aytül Temiz' sayfasında binlerce takipçisine, doğa severler için çeşitli bitkisel içerikli bilgiler vererek, peyzaj çalışmalarını paylaşmaktadır. İleri derecede İngilizce ve birçok çizim-tasarım programı bilmektedir. Uzmanlığıyla alakalı pek çok sertifikaya sahip olup, çeşitli workshoplara katılmıştır. 2014 yılı Ocak ayında Koruncuk Vakfı (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) yararına çıkan 'Alacalı Ebruliler' isimli kitabın şairidir ve çeşitli edebiyat dergileri (Deyiş dergisi vb.) ile çalışmıştır.

Aynı zamanda Koruncuk Vakfı'na gelirini bağışladığı şiir kitabının tanıtımına destek olmak amacıyla radyo programı yapmıştır. İndeks İletişim 'İçerik Fabrikası' bünyesinde bahçe, bitki ve dekorasyon konularında makaleler yazmaktadır. 2014-2015 TV sezonu boyunca hergün 'Aytül'le Bahçe Dünyası' ve 'Çiçekler Diyarı' isimli iki ayrı TV programının Çiftçi Tv'de sunuculuğunu ve editörlüğünü üstlenmiştir. Peyzaj çalışmalarına beş yıldır 'Aytül Temiz Bahçe Tasarımı' şirketinin genel müdürü olarak devam etmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aytül Temiz kimdir? Aytül Temiz kaç yaşında, nereli? Aytül Temiz biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 10:59:23. #1.16#

title