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Ekonomi

AYTO Yönetim Kurulu üyesi Bakış; "Aydın yerel markaları ile büyümeli"

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Şenol Bakış, 2019 yılı mobilya sektörünü değerlendirdiği açıklamasında Aydın'ın Yerel Markaları ile büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
AYTO Yönetim Kurulu üyesi Bakış;

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Şenol Bakış, 2019 yılı mobilya sektörünü değerlendirdiği açıklamasında Aydın'ın Yerel Markaları ile büyümesi gerektiğinin altını çizdi.


Bakış yaptığı açıklamada, Aydınlı olarak kendi potansiyel güçlerinin farkında olmaları gerektiğini ve kendi markalarına inanmaları gerektiğini belirterek, "Bunu özellikle faaliyet gösterdiği sektörde gören biri olarak söylüyorum. Müşteri geldiğinde hep dışarıdan ürün getirmeyi zenginlik ya da farklılık olarak düşünen bir kesim var. Mutlaka bu her yerde olacaktır, ama bizde biraz fazla diye düşünüyorum. Oysaki kolayca ortaya çıkmayan, çok güzel işler ortaya koyan firmalarımız var. Kamu gücüyle yerel yönetim birlikte ilimizin potansiyelini arttırabiliriz. Bir başka örnek vermek gerekirse "Havaalanı" bahsi açıldığında da aynı şeyi görüyorum. Tüm kesimleriyle hiç şüphe götürmeden bu konu tek geçilmeliydi. Maalesef yapamadık. Mobilya sektörüyle alakalandırırsak bu işte bile tüm dünya ile entegrasyonda ıskalıyoruz. Bu Aydın'da yapılacak fuarların olmasını geciktiriyor. Şöyle bir araştırma yapsak eminim hava yoluyla olan iller bize göre daha hızlı bir oranda büyümüştür. Aydın'a gelebilecek yatırımlar bile bu durumdan etkilenmektedir. Zaman artık her şeyden kıymetli bir unsur" dedi.


"Katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor"


2019 yılında mobilya sektöründe giderlerinin arttığını ifade eden Bakış, "Cirolarımız yüzde 10-15 artarken, genel giderlerimiz yüzde 25-40 arası artmıştır. O yüzden daha katma değerli ürün üretmemiz ve marka haline getirmeliyiz. Ürettiklerimizi de mutlaka ihraç etmeliyiz.


2019 başka bir açıdan da değerlendirildiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıkmakta. Şirketlerimiz öz sermayelerle dönmeyi bilmeli, yatırımlarını bu güçleriyle gerçekleştirilmelidir. Yoksa yüzde 100 kredi ile yatırım yapmak sektörümüz açısından uzun vadede sıkıntılar doğurmaktadır. 2019'da yaşanılan fiyat artışları, özellikle hammadde fiyat artışları üreticilerimizi fazlasıyla etkilemiş ve istihdamın düşmesine sebep olmuştur.


Bunlarla beraber yerel üreticilere kıymet verip tekrardan ayağa kalkmalı, 2020 yılını çok iyi değerlendirmeliyiz. Ar-ge, iş gücü ve kaliteli üretimlerimizle "Türk Mobilyası'na" altın çağını yaşatabiliriz. Ama bunu nasıl başarabiliriz? Bence ülkemize gelecek yatırımlara Aydınlı ticaret insanları olarak biz de buradayız, hazırız demeliyiz. ve bunu bürokrasi, yerel yönetimleriyle göstermeliyiz. Örneğin Bursalının reklamını İstanbul'da her yerde görüyorsun, Aydın ile ilgili Türkiye genelinde bir çalışma başlatmalıyız ki farklılık oluşturabilelim" diye konuştu.


"Sektördeki sorunlar oldukça fazla"


Mobilya sektöründeki sorunların fazla olduğundan bahseden Bakış, "Mobilya sektöründeki başlıca sorunlarımız arasında; Ar-ge'ye yönelik yatırımların azlığı, özgün ve inovatif ürün oluşturmama, aile şirketlerimizi kurumsal yapılara dönüştürememek, üst düzey yönetici yetiştirememek, kendine özgü tasarımlarımızın olmaması, dünya standartlarına uygun kaliteli ürünler üreterek Türk Mobilyası varlığının vurgulanmaması, sermaye yetersizliği, uygun sanayi bölgesinde yeterince yer alınmaması, KOBİ'lere yeterince uygun koşullarda kredi temin edilememesi, dış pazarlar hakkında doyum eksikliği, KOBİ üreticilerin fiziki alan yetersizliği (küçük sanayi siteleri alt yapısı tamamlanmış, OBS ) kayıt dışılık fazlalığı (şu sıralar %40-50 arası) sektörde garanti belgeli ürünlerin sonlanmaması, vergiler ve teşviklerin ilimizde istenen düzeyde olmaması, SSK primlerinin yüksekliği, enerji fiyatlarının her geçen gün yükselmesi, modern pazarlama anlayışının eksikliği, fason imalatçı olarak kalmak, zanaatçıların bilgi ve tecrübelerin gelecek kuşaklara aktarılmaması, uluslararası standartlara uygun kaliteli ürün üretmek yer almaktadır. Bu bağlamda söz konusu sorunlar ila başa çıkmak ve minimize etmek için sektörde ayrıca mobilya tasarım eğitimi veren okullar açılması ya da mevcut okullardaki mobilya bölümü hem sınıf sayısı olarak hem eğitim kalitesi olarak güçlendirilmesi ile sektördeki ara teknik eleman eksiği de giderilmiş olur, Üniversite -Sanayi işbirliği sağlayacak yeni mekanizmalar kurulmalıdır" dedi.


"Mobilya marka şehri kurabiliriz"


Aydın'da mobilya sektörünü desteklemek için bölge de Aydın'ın öne çıkması gerektiğini söyleyen Bakış, "Eskiden Muğla'da birçok müşteri ilimizi tercih ederken, bu her geçen gün azalmaktadır. Buradan hareketle bir mobilya marka şehri kurabiliriz. Böylece ilimizin gelen ziyaretçi sayısını da arttırabiliriz. Mobilya tasarım yarışmaları düzenlenebilir, bu yarışmalar için herkesin Aydın Forum gibi alışveriş sırasında görebileceği mekanlar seçilebilir.


2020 yılına büyük bir umutla girdik. Yeni yıla iş müjdesiyle başlamak mobilya sektörü için motive edicidir. 'Kdv yüzde 8 kalıcı olmalı' şeklinde talepte bulunulmuştur. KDV indiriminin hayata geçirilmesi AYTO olarak da bizi gururlandırmıştır. Sektörün daraldığı bir anda art arda can suyu olmuştur. Milli ekonomimiz açısından da KDV'nin indirilmesi ve bunun kalıcı hale getirilmesinin ülkemiz menfaatine olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda alışveriş yapacak, evlenecek müşteriler tarafından da bu uygulama heyecanla karşılanmıştır.


Ayrıca halkımıza yerel esnaftan alışveriş yapanların, paramızın dış illere değil, Aydın'da kalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü her ödenilen vergi ile vergiden alınacak payda artacaktır. Bu da sektörümüzde önde gelen Firmaların büyümesi ile olacaktır. KDV perakende sektöründe ve değer hammadde fiyatlarında da KOBİ'ler için yüzde 8 ile temin edilmelidir ki üretim maliyetleri düşsün. Önümüzdeki dönemde, AYTO olarak da mobilya sektörünün gelişmesi için marka ve ürünlerinin olgunlaşması, Türk Mobilya kimliğinin yükselmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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