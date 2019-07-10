AYTO'nun 'Gündem Ekonomi' toplantıları başlıyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO) bölgenin ekonomik sorunlarının ele alınacağı "Gündem Ekonomi" toplantılarının ilki 24 Temmuz'da Koçarlı'da düzenlenecek.

AYTO tarafından gerçekleştirilecek olan "Gündem Ekonomi" toplantıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Aydın Ticaret Odası (AYTO), kuruluşunun 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje kapsamında 'Gündem Ekonomi Aydın' başlığı altında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve daire amirlerinin de katılacağı toplantılar düzenleneceği belirtildi.

AYTO Başkanı Hakan Ülken düzenlenecek olan toplantılar ile ilgili olarak, "Aydın Ekonomi Raporu'nu hayata geçirdik. Ekonomi Raporu'nda ağırlıklı olarak Aydın'ın kalkınma, sanayi, ticaret, turizm, yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla birlikte aklınıza gelebilecek tüm ekonomiyle ilgili verileri var. Bugüne kadar elimizde Aydın olarak böyle bir rapor yoktu. Bizler üyelerimizin önünü görmesi için önceden adeta samanlıkta iğne arıyorduk. Bütün samanlığı iğneleriyle birlikte ortaya döken 360 sayfalık bir rapor artık elimizde. Bu rapor mevcut durumla birlikte geleceğe dönük bazı önerileri de içeriyor. Raporda bulunan ilçe kartlarında ilçelerde öne çıkan ve potansiyeli olan sektörler de mevcut. Yine raporda kapsamlı olarak tarım, hayvancılık, turizm sektörü gibi birçok konu da derinlemesine irdelenmiş haliyle bulunuyor. Bu toplantılarımıza bir aksilik olmazsa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte kamu erkleri de iştirak edecek. Yine ağırlıklı olarak Vergi Dairesi başkanlarımızla, SGK, İş-Kur il müdürlerimizle birlikte aklınıza gelebilecek Türk özel sektörüyle bizzat ilgilenen kurumların temsilcileri de Valimiz uygun gördüğü takdirde davetlilerimiz olacaklar, ilçedeki tüm erkler ve kanaat önderleri de toplantıya davetlimiz olarak katılacaklar. Toplantılarda Aydın ve Türkiye ekonomisi geniş ölçekte masaya yatırılacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA