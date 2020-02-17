AYTO Kadın Girişimciler Kurulu 2020 yol haritasını belirledi

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu, 2020 yılı yol haritasını belirledi.



Toplantıda AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, AYTO Kadın Girişimciler Kurulu ile ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları ve yürütülen projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından toplantı gündem maddeleri hakkında görüşüldükten sonra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek olan programın içerikleri hakkında görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda konuşan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, "AYTO Kadın Girişimciler Kurulu olarak birçok çalışmayı ve projeyi aktif olarak yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz bu çalışma ve projeler ile kadın olarak toplumda bize yüklenen kimlik rolleri nedeniyle toplumsal ve ekonomik yaşamda karşılaştığımız dezavantajlı durumları iş hayatında yaptığımız çalışmalar ile yenmeye çalışıyoruz. Toplumsal ve ekonomik yapıda doğru yerlere konumlanabilmek için çok çalışmalıyız. Çünkü mesafeler ancak çok çalışmakla aşılır. Hangi yerde, hangi konumda ve hangi rolde olacağımızı ancak biz belirleyebiliriz. Hayattaki tüm roller bizim seçtiğimiz roller olabilir. Ekonomik gücü elde etmiş kadınlar her istediklerini yapan kadınlar olarak değil, istemediği hiç bir şeyi yapmak zorunda kalmayan kadınlar olarak algılanmalıdır. Bizim için toplumsal ve ekonomik hayatta cinsiyet ayrımının bir önemi yok. Bu noktada da Aydın Ticaret Odasının büyük desteği ile bu bilinç ile AYTO Kadın Girişimciler Kurulu olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi AYTO Kooperatif Atölyesi çalışmaları ve Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesidir. Çalışmalarına tüm hızı ile devam eden AYTO Kooperatif Atölyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği işbirliği ile Güçlü Kooperatif- Güçlü Ekonomi projesi hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında Aydın Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek olan AYTO Kooperatif Atölyesi Eğitimleri 25 Şubat tarihinde başlayacak olup gelecek aylarda da devam edecektir. Aynı zamanda ilimizdeki genç nüfusu teknoloji girişimleri yapmaya teşvik etmek amacı ile Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimler Kurulu tarafından Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi hazırlandı ve proje GEKA tarafından destek almaya hak kazandı. Yapılan bu çalışmalar ve projeler ile devletimizin verdiği hibelerin ilimize ve iş hayatına dahil olmak isteyen kadınlarımıza katma değer yaratmak amacıyla doğru ve etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bugün burada toplanmamızın amacı AYTO Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2020 yol haritamızı belirlemektir" ifadelerini kullandı.



Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal ise, "Aydın Ticaret Odası olarak kadın girişimcileri her zaman önemseyen ve destekleyen bir odayız. Biz de kadın girişimciliğini desteklemek adına birçok projeyi destekliyoruz. Bu kapsamda AYTO Kadın Girişimciler Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalar ekonomiye, sosyal hayata ve iş hayatına girmeyi düşünen kadınlara da örnek teşkil ediyor ve bu çalışmalar kadın istihdamı ve kadının ticari hayattaki görünümünü artıracaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA