AYTO'dan 'Vergi Usul Kanunu E-Uygulama' bilgilendirme semineri

26.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:09

Aydın Ticaret Odası (AYTO), Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale gelen e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları konusunda bilgilendirme semineri düzenledi.



AYTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ve Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'nun da katıldığı seminerde bilgilendirme sunumu Gelir İdaresi Grup Müdürü Yusuf İpekci tarafından yapıldı.



AYTO'nun tüm etkinliklerine katılmaya özen gösterdiğini belirten Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, "Hastalık, yorgunluk gibi durumlar bizim için bahane olmuyor. Biz, sizler gibi değerli iş insanları ile bir araya geldiğimizde yorgunluğumuzu unutuyoruz. Herkes için verimli bir seminer olmasını umuyorum. Sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacağız" dedi.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, "Gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan, üyelerimizin sorunlarını birinci elden çözmeye çalışan Sayın Vergi Dairesi Başkanımız Cemil Müsevitoğlu'na ve bugün siz üyelerimizi bilgilendirecek olan Maliye Bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi Odalar kanun çıkarmaz, yönetmelik yayımlayamaz fakat bürokrasi ile sizleri bir araya getirerek çözüm noktasında baskı grubu rolü oynar. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantı, bu konuda AYTO olarak gerçekleştirdiğimiz 3. Toplantı. Yoğun bir şekilde üyelerimizin yeni sisteme entegrasyonu için uğraşıyoruz. Bu mesai saatinde, işinin gücünün arasında fırsat yaratarak gelen üyelerime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA