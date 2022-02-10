AYTO'dan ulaşım sektörü için 'kalıcı düzenleme' talebi

AYDIN (İHA) - Artan fiyatlar ile birlikte ulaşım sektörünün zor günler geçirdiğine ifade eden AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Tuncal, kalıcı düzenleme talebinde bulunarak "Böyle giderse ulaşım sektörü kontak kapatır" dedi.

Akaryakıt ve birçok girdi kaleminde yaşanan zamların ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim kurulu Üyesi Mehmet Nuri Tuncal; "Böyle gidersen kontak kapatırız" diyerek kalıcı düzenlemeler yapılması talebinde bulundu.

Ulaşım sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine değinen Tuncal; "Son zamanlarda peş peşe gelen akaryakıt zamları yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren üyelerimizi zor durumda bırakmıştır. Şuan birçok şirket para kazanmayı bırakın, yüzde 50 artan İşçi, SGK ve BAĞKUR giderleri, yüzde 100 artan araç parça, bakım maliyetleri bunun yanı sıra MTV, araç muayene, zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerini ödemekte güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor. 2021 yılı başında ortalama 6,7 kuruş olan motorinin fiyatı, yüzde 130'un üzerinde artışla güncel fiyatı 15,60 kuruş olmuştur. Bizim talebimiz geçimini karayolu taşımacılığı ile sürdüren, vergisini ödeyip istihdam sağlayan, halkımıza 365 gün kesintisiz hizmet veren sektörün tıpkı havayolu ve denizyolu taşımacılığında olduğu gibi ÖTV'siz akaryakıt indiriminin yürürlüğe girmesidir" dedi.

"Zorunlu bir hal almıştır"

Fiyat farkı düzenlemesinin meclisten geçmesini beklediklerini ifade eden Tuncal; "Yaz aylarında ihaleleri yapılan taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma kooperatif ve şirketleri için biran evvel akaryakıt ve işçi maliyet farklarının hak edişlere yansıması zorunlu bir hal almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde yaklaşık maliyetler belirlenirken, motorin fiyatı ortalama 7,40 kuruş iken sözleşme sürelerinin bitimine 4 aydan fazla süre olmasına karşın işin içinden çıkılmaz bir durum söz konusudur. Kamuya iş yapan üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 2022 yılı için yapılan sözleşmelerde tarih ve şartnameye bakılmaksızın fiyat farkı düzenlemesinin meclisten ivedilikle geçmesini umuyoruz. Şehir içi ve çevre ilçelerimize ulaşım hizmeti sağlayan kooperatiflerimizden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından düzenlenen fiyat tarifesinde geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 20'ye yakın artışlar yapılmıştı. Yeni tarifenin üzerinden henüz 2 ay geçmişken motorine gelen yüzde 60 artışın neticesinde tekrardan tarifenin güncellenmesi zorunlu bir hal almıştır. 2018 yılından bu yana 65 yaş üstü ücretsiz taşıma yapan üyelerimiz için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bin TL'lik desteğin günümüz koşulları için iyileştirilmesi gerekmektedir" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi