Ayto'da Teşvikler Üyelere Anlatıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından organize edilen, Aydın SGK İl Müdürlüğü ve Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından istihdam teşvik ve desteklemeleri hakkında işverenlere yönelik yapılan "Milli İstihdam Seferberliği" bilgilendirme toplantısı AYTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya AYTO Başkanı Hakan Ülken, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, AYESOB'a bağlı oda başkanları ve işverenler katıldı.

Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Toplantımızın amacı üyelerimizin SGK ve İŞKUR özelinde alabilecekleri destekleri anlatabilmek ve üyelerimizin bunlardan faydalanabilmesini sağlayabilmek. Üyelerimizin ekonomilerine katkı sağlamak demek İlin ekonomisine katkı sağlamak demek, İlin ekonomisinin gelişmesi demek Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi demek. Artı 1 istihdam sınavını başarıyla veren Aydın, yeni teşviklerle üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, teşvik sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sunumların ardından yapılan soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi. - AYDIN